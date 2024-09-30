◇３０日（月）▲閣議（１０：００）▲国会全体会議（１１：００）▲国防部、戦略司令部創設式（１４：００）◇１０月１日（火）▲国防部、「国軍の日」の記念式典（１０：００、城南・ソウル空港）▲国防部、「国軍の日」記念軍事パレード（ソウル・光化門）◇２日（水）▲経済関係閣僚会議（８：００）▲第２９回釜山国際映画祭（ＢＩＦＦ）開幕（〜１１日）◇３日（木）▲建国記念日「開天節」の記念式典（１０：００、ソウル）