29日の中京で3鞍に騎乗予定だった今村聖奈（20＝寺島）は、腰痛のため2Rメリトーリアス、7Rウイングスオブラヴ、12Rストレングスは全て高杉に乗り替わりとなった。今村の師匠である寺島師が中山で取材に応じ「今朝、起きた時に腰を痛めたよう。ギックリ腰のような感じだと思います。週明けに病院に行く予定。（復帰まで）どれくらいかかるのかは未定」と状況を説明した。今村は6月函館で調教中に落馬し右肩を脱臼。今月21日の