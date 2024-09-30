©石坂リューダイ・サイコミ/花宮女子クライミング部応援団 超人気声優・上坂すみれと田村ゆかり演じる女子高生クライマーたちが、アニメ『いわかける！- Sport Climbing Girls -』（以下『いわかける！』）最終話でぶつかり合った。激熱なクライミング対決の中でも、呼吸音のみで極限状態と緊張感を演出したラストシーンは、一瞬たりとも目が離せない！ ©石坂リューダイ・サイコミ/花宮女子ク