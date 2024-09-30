義母とは良好な関係を築けていると思っていたのに、実は嫌われていることを知ったらショックを受けますよね。義母に対して不信感が募り、距離を置きたくなることも。今回は、「義母の本性を知ってゾッとした瞬間」にまつわるエピソードをご紹介します。裏では悪口を言っていた「義母は私に会うと愛想よく対応してくれます。でも、私がいない場では悪口を言いまくっているんですよね。義姉やご近所さんに私の悪口を言いふらしている