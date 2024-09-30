NHK連続テレビ小説第111作目となる『おむすび』が9月30日から放送される。朝ドラ初出演となる橋本環奈が演じるヒロイン・米田結が、平成の糸島と神戸を舞台に、栄養士への道を進む姿を描いていく物語だ。明るく優しい結を支え、ストーリーを盛り上げるのが、キャラの立った結の家族たち。本記事では、両親と祖父母について紹介していく。 参考：朝ドラ『おむすび』第1話、結（橋本環奈）の高校初日漁港で不測事態