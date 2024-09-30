遠藤航が所属するリバプールは、現地９月28日に開催されたプレミアリーグの第６節で、ウォルバーハンプトンとアウェーで対戦。下位に沈む相手に苦戦しながらも、２−１で勝利を収めた前節のボーンマス戦（３−０）でまさかのベンチ外となり、ミッドウィークのウェストハムとのカラバオカップ３回戦（５−１）で初先発を飾った遠藤はベンチスタート。またも出番なしとなった。一部メディアは、ダルウィン・ヌネェスが病欠しなけ