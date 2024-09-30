前回は東京を中心とした難関・上位・中堅の女子校を取り上げた。首都圏の中高一貫女子校は数が多いので、3回に分けてお届けする。2回目となる今回は、神奈川と千葉の女子校について、2025年入試の人気動向を予想する。（ダイヤモンド社教育情報）※文中の偏差値は2024年4月現在のもの絶好調の千葉2校、神奈川難関・上位校は緩和前回も冒頭で記した通り、2025年中学入試は中堅・中位校を中心に人気が上昇する傾向にある。また、今