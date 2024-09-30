指原莉乃（31）がプロデュースするアイドルグループの＝LOVE、≠ME、≒JOYによる合同イベント「イコノイジョイ2024」が28日、山梨県富士吉田市の富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された。2022年に初開催し、今年で3回目。≠MEの永田詩央里（20）は「お空の下で忘れられない一日を過ごせたら」と呼びかけ、グループの垣根を越えたシャッフルコーナーや野外ならではの派手な演出を披露。昼夜2公演で集まった約2