男性16人組「THERAMPAGE」の武知海青（26）が29日、東京・後楽園ホールで行われたDDTプロレスリングの試合に出場した。今年2月のデビュー戦以来2戦目。上野勇希、MAOとタッグを組んで激闘の末、勝利を収めた。リングから会場後方まで伸ばされた巨大ゴムパッチンを顔面に食らうなど、強烈な攻撃を食らい続けたが「やりてえならやってみろ、その代わりやり返す」と強い気持ちで耐え続けた。その言葉通り、終盤は相手の顔面に