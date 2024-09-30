俳優の成田凌（30）、千葉雄大（35）らが29日、都内で映画「スマホを落としただけなのに〜最終章〜ファイナルハッキングゲーム」（監督中田秀夫、11月1日公開）の完成披露試写会に出席した。成田演じる連続殺人鬼の天才ハッカーと、千葉扮する刑事が壮絶な頭脳戦を繰り広げるシリーズ第3作。成田は18年公開の第1作に思いをはせ「作品ごとに熱量が上がっている。シリーズで一番面白いと思うし、その自信がある」と力強く宣言