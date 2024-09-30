元NEWSで歌手の手越祐也（36）が日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）に復帰することが29日の放送で明らかになった。2020年6月に旧ジャニーズ事務所を退所したのに伴いレギュラーだった番組を降板していた。この日の放送の最後に「近日公開」としてMCの内村光良（60）が6年ぶりに祭り企画に参戦することを予告。その予告映像で「そしてもう一人」として手越が登場した。