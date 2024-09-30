DeNAの大田泰示外野手（34）と楠本泰史外野手（29）の「Wタイシ」が、来季の戦力構想から外れていることが29日、分かった。両選手ともに現役続行を希望している。プロ16年目の大田は、21年オフに日本ハムから来季の契約を提示せず市場に放出される「ノンテンダー」となり、DeNAに入団。チームを鼓舞する熱血漢として三浦DeNAを盛り上げてきた。だが、今季は1軍昇格なし。2軍で調整を続けるも持ち前の長打力が上向くことはなか