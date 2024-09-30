中国電力企業連合会によると、中国の新エネルギー発電設備容量（風力発電、太陽光発電、バイオマス発電を含む）は8月末現在で12億7000万kWで、総発電設備容量の40％以上を占め40．7％に達した。新エネルギーの持続的かつ急速な発展は非化石エネルギー発電設備容量とその全体に占める割合を持続的かつ急速に高めており、エネルギーと電力のグリーントランスフォーメーションの成果が顕著だ。新華社が伝えた。中国電力企業連合会の楊