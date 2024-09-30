◇東京六大学野球第3週第2日慶大0ー8明大（2024年9月29日神宮）慶大は西武、巨人などで歴代5位の通算525本塁打を放った清原和博氏の長男・正吾は「4番・一塁」で出場も、4打数無安打に終わった。中学、高校で野球経験がないが、慶大で野球を再開し、前日にはリーグ戦1号を記録。視察した日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーは「凄いよね。（普通の選手と）また違った可能性を彼が野球界に示してくれるの