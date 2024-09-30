AKB48が29日、横浜市のKTZeppYokohamaで全国ツアーの千秋楽を迎えた。「新メンバー挨拶まわり」と題し、2022年以降に加入した17、18、19期生の22人で全国5都市を巡った。18期生の新井彩永（18）は「“AKB48です”と胸を張って言えるようにやってきたので、その集大成をお見せします」と宣言。昼夜2公演で集まった計約4800人のファンに、代表曲「大声ダイヤモンド」など全23曲でフレッシュなパフォーマンスを届けた。