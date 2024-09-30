DeNAは10月1日に本拠地で広島との今季最終戦に臨む。先発は2軍調整中投手の昇格起用の可能性もあった中、25日の巨人戦に先発したアンドレ・ジャクソン投手が指名されることが濃厚だ。来日1年目の助っ人右腕は、今季ここまで7勝7敗、防御率2・98と奮闘中。エース東に続く信頼できる立場にあり、東とともに「中5日」モードでCS進出をかけた広島との大一番に臨むことになりそうだ。チームは29日の阪神戦に敗れ今季2位の可能性も