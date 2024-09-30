海外から持ち込まれた外来生物は、日本固有の在来種を駆逐し、生態系を脅かす。その影響の大きさを改めて認識し、侵入や定着を防ぐ対策を強化していきたい。環境省は、鹿児島県・奄美大島で外来種のマングースを根絶したと宣言した。マングースはもともと中東から東南アジアにかけて生息している。日本には、毒蛇のハブなどを退治する目的で、まず１９１０年にインドから沖縄に持ち込まれ、７９年にはその子孫約３０匹が奄美