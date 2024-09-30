イスラエル軍が、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者を殺害した。ヒズボラは報復を宣言している。パレスチナ自治区ガザでの戦火が中東全域に広がらないよう、双方は自制すべきだ。殺害されたのは、ヒズボラを３０年以上率いてきたハッサン・ナスララ師で、ベイルートで空爆を受けた。これに先立ちイスラエルは、レバノンを激しく空爆していた。死者は１０００人を超えた。空爆についてイスラエルは、ヒズボ