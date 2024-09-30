将棋の藤井聡太王座（22）＝王将を含む7冠＝が永瀬拓矢九段（32）を挑戦者に迎える第72期王座戦5番勝負第3局は29日、京都市のウェスティン都ホテル京都で検分が行われた。対戦成績は藤井の2勝0敗。前期第4局、永瀬から3勝1敗で奪取し史上初の全8冠独占を果たした思い出の対局場で、初防衛に挑む。18日の第2局から中11日。その間、藤井は21日にJT杯で佐々木大地七段（29）に勝利した。永瀬は藤井への挑戦権を争うALSOK杯第74