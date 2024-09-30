翻弄袴田さん再審無罪＜下＞「冤罪（えんざい）被害者を一刻も早く救済するためには、再審法の改正が必要だ」。２８日午後。日本弁護士連合会が東京都内で開いた市民集会で、会長の渕上玲子（７０）が気勢を上げた。その２日前、静岡地裁は強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌（８８）に再審無罪判決を言い渡した。静岡県で一家４人を殺害したとして逮捕されてから５８年。裁判長は「巌さんに自由の扉を開けた」と述べたが