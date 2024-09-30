公正取引委員会は、生成ＡＩ（人工知能）の関連市場について実態調査に乗り出す方針を固めた。生成ＡＩを巡っては米巨大ＩＴ企業などが開発に必要なデータや半導体、人材などの資源を囲い込む動きを強めており、国内企業への影響を懸念する声がある。独占禁止法上の問題を早期に把握し、健全な市場競争を促す狙いがある。生成ＡＩを巡る競争上の論点を示した資料を近く公表し、市場の実態について広く情報提供を求めるとともに