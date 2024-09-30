DeNAの大田泰示外野手が来季のチーム構想から外れた。自身は現役続行を熱望している。記者は東海大相模時代の大田を担当していた。当時から1メートル88の超大型スラッガー。「大田が金属バットを使うのは反則」と思うぐらいの鋭い打球を飛ばしていた。忘れられない一発がる。08年5月19日。春季関東大会準々決勝帝京戦。場所はバックススクリーン後方に「富士山」がそびえる富士北麓球場だった。大田はこの絶景の球場で、バ