東京工業大と東京医科歯科大が１０月１日に統合し、東京科学大が発足する。科学大は医歯学と理工学が融合した「医工連携」で、新たな研究分野の開拓を強化する。医工連携の一つが、患者のリハビリを支援する「アシストロボット」の開発だ。東工大の工学研究者と医歯大の整形外科医が共同研究している。患者が装着型のロボットをリュックのように背負って腕を振ると、内蔵モーターが動いて歩行に適した腕振りのリズムを促す。