◇東京六大学野球第3週第2日早大5ー4法大（2024年9月29日神宮）2回戦2試合が行われ、春秋連覇を狙う早大は5―4で法大に競り勝ち、1勝1分けとした。今秋ドラフト候補の吉納翼外野手（4年）は2点を追う7回に4試合目で早くも4号となる逆転3ランを放った。絶好調男が決めた。2点を追う7回1死一、二塁から3番・吉納が147キロの外角直球を逆らわずに逆方向の左翼席に運ぶ逆転3ラン。ベンチに戻って小宮山悟監督と抱擁した主砲