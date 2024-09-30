9月30日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）県道・・・荒尾市上井手（スピード違反）県道・・・八代市中片町（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとす