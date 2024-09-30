自民党の石破茂新総裁は、１０月９日に衆院を解散し、１５日公示、２７日投開票の日程で総選挙を行う方針を固めた。９月３０日に表明する。党執行部・閣僚人事では陣容が固まり、鈴木俊一財務相（７１）を総務会長とし、財務相に加藤勝信・元官房長官（６８）、外相に岩屋毅・元防衛相（６７）、防衛相に中谷元・元防衛相（６６）を充てることを決めた。石破氏は１０月１日召集の臨時国会で首相に就任後、直ちに組閣を終え、４