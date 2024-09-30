◇東京六大学野球第3週第2日明大8ー0慶大（2024年9月29日神宮）2回戦2試合が行われ、明大はドラフト1位候補の宗山塁主将（4年）の3ランなどで8―0で慶大を下し、1勝1分けとした。今秋ドラフト1位候補の遊撃手・宗山は、5回にリーグ通算10号に到達する今季2号の右越え3ランを放つなど4打点を挙げた。本塁打を放った直後のベンチではナインから沈黙を貫くサイレント・トリートメントも受け「初めてだったのでちょっと楽し