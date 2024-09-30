県庁新庁舎１階に設置されたセキュリティーゲート（右奥）と入庁証発券機（左手前）。１０月１日から利用が始まる＝横浜市中区県は１０月１日から県本庁舎、新庁舎、東庁舎、西庁舎（いずれも横浜市中区日本大通）でセキュリティーゲートの運用を始める。県庁舎の危機管理を強化する目的で、本年度当初予算に関連経費約９３６０万円を計上していた。県によると、各庁舎とも来庁者用の出入り口は１カ所となり、それぞれに入庁証