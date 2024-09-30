介護施設での高齢者らへの虐待が絶えない。東京都内の施設では6月、入所者に暴行したとして、元職員（30）が警視庁に逮捕される事件が起きた。元職員はマッチングアプリで採用された「日雇い」だった。背景には人手不足があり、施設の運営会社幹部は職員に教育が行き届かない現場の苦悩を明かした。（長妻昭明）「男性入所者の頭にあざがある」東京都内にある認知症グループホームの施設長は5月末、スタッフからこう報告を受