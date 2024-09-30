今年3月に日本テレビを退社し、フリーに転向した藤井貴彦アナウンサー（52）がフジテレビに“凱旋（がいせん）”する。10月5日に放送される「日本じゃ放送できません！？世界ヒジョーシキTV」（午後6時）で同局系の番組で初MCを務めることが29日、分かった。同番組は、世界各国から日本の常識ではありえない“ヒジョーシキ”な番組をたっぷり集めて紹介していくバラエティー。さまざまなトラップが仕掛けられたタイのカラオケ番組