＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞現役看護師の歌手入山アキ子（55）が10月28日に、ふるさとである山口県美祢（みね）市の秋芳洞で「洞窟コンサート」を開催する。洞内でのコンサートは史上初となる。秋芳洞は、秋吉台国定公園の地下深くにある東洋屈指の大鍾乳洞で、特別天然記念物に指定されている。鍾乳洞は、石灰岩が数十万年を掛けて、地表水や地下水などによって浸食されてできた洞窟。秋芳洞のシンボルで、高さ