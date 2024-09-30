【モデルプレス＝2024/09/30】ゆみちぃ（木村友美）が、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）42号に登場。美しいボディを大胆に披露している。【写真】ゆみちぃ、豊満美バスト大胆披露◆ゆみちぃ、大人の表情で抜群スタイル披露ゆみちぃは、「ラヴィット！」（TBS系）で結成された「超ギャルル」のメンバー。今号では、セクシーな水着姿で美しいボディを大胆に披露。大人の表情で魅了している。今号と同時に「【デジタル限定