【モデルプレス＝2024/09/30】元AKB48の岡部麟が、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）42号に登場。ランジェリー姿で抜群のスタイルを披露している。【写真】岡部麟、美バスト大胆披露◆岡部麟、ランジェリー姿で抜群スタイル披露岡部は今回、北の大地でグラビアを撮影。淡いピンクのランジェリー姿で、抜群のスタイルとクールな表情を披露している。今号と同時に「岡部麟『週プレ プラス！』アザーカット集『永遠の虜毒〜pr