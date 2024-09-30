【モデルプレス＝2024/09/30】元NMB48の本郷柚巴が、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）42号の表紙・巻頭グラビアに登場。水着姿で美しいボディを披露している。【写真】本郷柚巴、爽やかビキニ姿◆本郷柚巴、ビキニ姿で美バスト披露本郷はアイドルグループ・NMB48の元メンバーで、卒業後はsejuに所属。グラビアだけではなく、女優業にも力を入れている。今号ではビキニ姿でふんわりとした美しいバストを披露。透明感溢れる