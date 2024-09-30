大谷はDH専任初のMVPなるか米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手はレギュラーシーズン1戦を残した時点で、打率.310、54本塁打、130打点、58盗塁と躍動。三冠王の可能性まで残した。3度目のMVP受賞なるか期待されるが、辛口のニューヨーク紙記者も「少なくとも、大谷は満場一致になるだろう」とお手上げ状態。DH専任であることが議論を呼んでいたが、もはや敵なしと見ている。昨季の右肘手術の影響により、今季は打者に専念し