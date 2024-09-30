今回は、【無印良品】マニアのftnインフルエンサー@marin_vvvさんのリアル戦利品を大公開！ インナー次第で様々な着こなしが楽しめそうな2種類のキャミワンピの魅力と、@marin_vvvさんの着こなしを併せてご紹介します。どちらも素材やシルエットにこだわったキャミワンピなので、一度着たらやみつきになるかも。どんなアイテムか早速チェック。 さらりとした着心地が叶いそうなチェックキャミワンピ 【無印良