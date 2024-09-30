◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック最終日（２９日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）金谷拓実は３連続バーディー発進など、ボギーなしの６５で回るも、半年ぶりの優勝にはあと１打届かなかった。「自分のプレーはしっかりできた」とすがすがしく語った。賞金ランクは３位に浮上し、来季の米下部（コーンフェリー）ツアーの２次予選会（１１〜１２月、米５会場）の出場権を手にした。２２年に