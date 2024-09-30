◆パ・リーグ楽天１―８オリックス（２９日・楽天モバイル）オリックス・宮城が自身初のタイトル獲得に望みをつないだ。７回７安打無失点の好投で今季６勝目を挙げ、防御率１・９２に良化。規定投球回まで７回１／３を残して“隠れ１位”に浮上し、「頑張ったらいいことがあるかなと思う。自分のいい投球をして取れるのがベスト」と決意を新たにした。２回と７回以外は毎回走者を背負いながら、持ち前の粘り強さを発揮。５回