◆パ・リーグ日本ハム２―６ソフトバンク（２９日・エスコンフィールド北海道）ソフトバンク２年目の前田純が６回無失点でプロ初登板初勝利を挙げた。２回先頭の万波を縦に割れるチェンジアップで空振り三振に仕留めるなど、抜群の制球力で無四死球、３安打。二塁も踏まさない投球に「最高で〜す！」と２８日にセ・リーグ優勝を決めた巨人・阿部監督を思い出させるシャウトを決めた。これで球団史上最多の今季６人目のプロ初