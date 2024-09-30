ＤｅＮＡの大田泰示外野手（３４）が来季の戦力構想から外れていることが２９日、分かった。大田は日本ハム時代の１９年には２０発を放ち、２０年にはゴールデン・グラブ賞も受賞。２１年オフに自由契約となり、ＤｅＮＡに入団。移籍１年目の２２年は６２試合の出場も、熱くチームを鼓舞する姿で存在感を発揮した。プロ１６年目の今季は開幕前に「左ハムストリング肉離れ」で離脱。同じ外野手ではドラフト１位の度会が開幕ス