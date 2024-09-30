◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）聖地のボルルテージは最高潮に達した。４点ビハインドで迎えた７回、１点差に迫りなおも２死一、二塁。阪神・佐藤輝明内野手（２５）は覚悟を決めた。「つないでもらったチャンス。一振りで決める」。カウント１ボールからの２球目を左翼線へ。決死のヘッドスライディングも実った逆転の２点三塁打。連敗を３で止め、シーズン２位を確定させた。２三振で迎えた第４