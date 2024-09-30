今年３月に日本テレビを退社したフリーの藤井貴彦アナウンサー（５２）が、１０月５日放送の「日本じゃ放送できません！？世界ジョーシキＴＶ」（後６時半）でフジテレビ系番組で初のＭＣを務めることが２９日、分かった。世界各国から日本の常識ではありえない「ヒジョーシキ」な番組を集めて紹介する内容で、フジテレビ系番組で初のＭＣを務める藤井アナは「自分が常識だと思っていることが実は非常識なのではないかと思っ