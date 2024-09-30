◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）巨人は歓喜のリーグ優勝から一夜明け、広島から帰京しヤクルト戦（神宮）に臨んだ。試合はサヨナラ負けで連勝は３でストップしたが、阿部慎之助監督（４５）は祝勝会、ビールかけについて「感動した」と振り返り、若手へ「みんなにこの思いをしてほしいからこそ、厳しくしていた」と成長を願った。脇腹付近の激痛に耐えながら出場していた吉川尚輝内野手（２９）の