◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―６ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）阪神は４点を追う７回に一挙５点の大逆転勝利となった。１点差に迫った大山の右前適時打、佐藤輝の逆転２点三塁打はいずれも逆方向に運び、執念を感じた。だが、その２人を差し置いて最も評価したいのは、お膳立てをした３番の森下だ。高い集中力とボール球を振らない自制心で、２死二塁のフルカウントから四球を選んだ。３回の適時二塁打も見事だったが、Ｖ逸決定