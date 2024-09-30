フジテレビは5日午後6時30分から初の特番『日本じゃ放送できません!?世界ヒジョーシキTV』を放送する。世界各国から日本の常識ではありえない“ヒジョーシキ”な番組をたっぷり集めて紹介する。MCは今年３月に日本テレビを退社し、フリーに転向した藤井貴彦。フジテレビ系番組のMCを務めるのは初となる。【番組カット】まだまだ見慣れない？フジ藤本万梨乃アナの隣に座る藤井貴彦アナ同番組では井口浩之（ウエストランド）、石