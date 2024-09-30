日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の１時間スペシャルが２９日に放送された。１９７４年に始まった「おしゃれシリーズ」の５０周年記念で歴代ＭＣが集結。前身の「オシャレ３０・３０」（１９８７年１月〜９４年６月）で司会を務めた女優、ジャズシンガーの阿川泰子が思い出を語った。阿川は阪神などで活躍した江夏豊投手の大ファン。江夏が番組に出演した際、「物心ついたころから…」とファン歴を明かし