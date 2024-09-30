◆米大リーグダイヤモンドバックス―パドレス（２９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ打率首位のルイス・アラエス内野手（パドレス）が２９日（日本時間３０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「１番・一塁」で２試合ぶりの先発出場。第１打席で右腕ファットのカーブにバットがあわず空振り三振、３回の第２打席は直球を打って平凡な中飛に終わりに終わり打率は３割１分２厘８毛となった。な