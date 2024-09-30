◇秋季高校野球・神奈川大会準々決勝横浜6―1武相（2024年9月29日サーティーフォー保土ケ谷）横浜先発の最速148キロ右腕・織田翔希（1年）が6回2/3を3安打1失点と好投して武相を下し4強入り。7回1死まで完全投球だったが、初安打をきっかけに失点して降板し「完全試合を意識してしまった」と反省した。春からベンチ入りする期待の成長株は、この日も直球を主体に毎回の10奪三振。OBで日米球界で活躍した松坂大輔氏（ス