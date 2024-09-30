◇秋季高校野球・千葉大会準々決勝専大松戸5―4木更津総合（2024年9月29日千葉県総合）専大松戸が木更津総合に会心の逆転勝ちで4強に進出した。2点を追う8回2死一、二塁から川島大歩（ひろむ＝2年）の右翼への三塁打で同点とし、高橋昊成（2年）の二塁への適時内野安打で勝ち越し。ファウルで粘るなど11球目に快音を響かせた川島は「甘い直球を狙っていた」と胸を張った。千葉黎明との準決勝に勝てば関東大会への出場