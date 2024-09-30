オーストリア国民議会の選挙で29日、移民排斥などを訴える極右でロシア寄りの政党「自由党」が、初めて第1党となる見通しです。選管当局の発表によりますと、開票率97.3％の時点で、「自由党」が28.8％の得票率で57議席、ネハンマー首相の中道右派「国民党」が26.3％で51議席、野党の「社会民主党」が21.1％で41議席となり、極右でロシア寄りの「自由党」が第1党となる勢いです。いずれも過半数に届かなかったことから、今後、自由